Ошибки в ремонте, которые допускают многие: потом очень жалеют

Ремонт в доме – важный и сложный процесс, требующий внимания, аккуратности и терпения. Однако часто, в результате необдуманных или быстрых решений, как минимум, могут возникать недоработки и дефекты, а как максимум – теряются деньги, силы и настроение.

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OBOZ.UA рассказывает о самых распространенных ошибках в ремонте, из-за которых люди потом очень жалеют. Если вы планируете ремонт или уже начали его стоит обязательно обратить внимание на эти пункты.

Отсутствие четкого плана или проекта

Люди часто начинают "с ходу", не продумав дизайн, электричество, мебель. В результате возникают хаос, переделки, перерасход бюджета. Чтобы решить проблему, спланируйте все до деталей (розетки, свет, зоны хранения) еще до начала работ.

Погоня за модой вместо удобства

Например, открытые душевые, которые потом заливают всю ванную или глянцевые фасады, на которых видно каждое пятно, или стильная, но непрактичная мебель. Стоит выбирать материалы, которые легко мыть, обслуживать и которые удобны для ежедневной жизни.

Недостаточно розеток

Типичная ошибка – слишком мало точек питания или не в тех местах, в итоге приходится пользоваться удлинителями. Чтобы избежать соответствующих недоразумений, нужно заранее подумать, где будет стоять каждый прибор – и расположить розетки там.

Плохое освещение

Одного источника света на комнату будет мало, нужно добавить зонального освещения (кухня, туалетный столик, кровать). Для этого следует использовать многоуровневое освещение – верхнее, настенное, локальное.

Неправильно спланированный санузел

Например, унитаз, упирающийся в стену, или душ, в котором невозможно развернуться. Перед установкой стоит все замерить до миллиметра и оставлять место для удобного пользования.

Экономия на материалах

Дешевая краска, плитка, ламинат быстро изнашивается, потом надо все менять раньше, чем планировалось. В таком случае лучше сделать меньше, но качественно.

Не позаботились о шумоизоляции

Соседи сверху, дети в другой комнате - все слышно. Чтобы исправить эти недостатки нужно изолировать стены, пол, двери. Особенно такие методы важны для спален и ванной.

Экономия на мастерах

"Дешевле - не значит лучше". Ошибки в укладке плитки, сантехнике, проводке - потом дорого исправлять. Стоит обязательно проверить отзывы и примеры работ и не экономить на специалистах.

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