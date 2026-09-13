Осень принесет им удачу в любви: какие три знака зодиака найдут свои родственные души

После 23 сентября начнётся сезон Весов, который выдвинет на первый план отношения и потребность в близости. На этот раз трём знакам зодиака особенно повезёт в любви.

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Одинокие люди смогут завести знакомства, которые быстро перерастут в успешные отношения, пишет OBOZ.UA.

С астрологической точки зрения сезон Девы, который способствовал сосредоточению на работе, обязанностях и организации повседневных дел, вскоре завершится. 23 сентября Солнце войдет в воздушный знак Весов – знак отношений, партнерства и гармонии.

Это хорошее время, чтобы открыться новым знакомствам и позволить своим чувствам говорить. Все почувствуют смену энергии, но три знака зодиака могут особенно рассчитывать на успех в любви.

Весы

Для Весов особенно удачными могут оказаться вторая половина сентября и начало октября. Поскольку это их сезон, природное очарование еще больше привлечет внимание потенциальных партнеров. Это время благоприятствует встречам, открытости и близости, поэтому они не будут жаловаться на сердечные дела.

Одинокие женщины-Весы имеют шанс встретить кого-то интересного, даже ожидая автобус. И не только одного человека. У них будет выбор кандидатов. Им просто нужно быть собой, и их магнетическая аура сделает своё дело.

Близнецы

Близнецы также вступят в сезон Весов с ощущением легкости. Если они отпустят контроль и откроются для возобновления старой дружбы, то могут обнаружить, что под ней скрывается нечто большее. Дружба способна перерасти в романтические отношения, при условии, что они осмелятся открыто выражать свои чувства.

Для Близнецов это также хорошее время для новых знакомств и флирта. Простой разговор о работе или интересах может быстро перерасти в очевидную химию. Искры пробегут.

Лев

Львы в сезон Весов будут сиять издалека. Их харизма расцветёт и быстро привлечёт внимание окружающих. Одно новое фото или публикация могут заставить кого-то взглянуть на них совсем по-другому и увидеть то, чего они раньше не замечали.

Возможно, что человек, о котором они тайно мечтают, пригласит их на свидание. Однако многое будет зависеть от того, смогут ли Львы забыть о прошлом отказе и откроются ли они этому человеку. Знакомство начнётся невинно, но быстро перейдёт в романтическую плоскость.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несёт ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

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