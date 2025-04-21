Ощутите усталость: астропрогноз на 21 апреля

В понедельник, 21 апреля, длится 23 лунный день. Луна находится в Водолее, Солнце переходит в знак Тельца.

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Каким будет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролоu Исита Гая. По ее словам, понедельник будет энергетически легче, чем воскресенье. "Но вы будете ощущать легкую усталость после напряженного воскресенья", – спрогнозировала она.

Эта напряженность у некоторых может проявляться через головокружение, слабость, ощущение сонливости. "Дайте своему телу в этот день отдых, потому что идет внутренняя глубокая перезагрузка энергии, и вам стоит отдохнуть, вам стоит побыть наедине с собой", – посоветовала астролог.

Из полезных в этот понедельник практик Исита Гая назвала хороший массаж и любой отдых для тела. "Это день – день вашего тела, это день вас, это день для того, чтобы почувствовать себя каждым ребенком", – объяснила она.

Относительно того, есть ли что-то, чего следует сегодня избегать, астролог объяснила, что не существует событий, которые должны с нами произойти и которых мы можем избежать. "То, что должно произойти, оно произойдет, мы не можем ничего избежать, мы не можем избежать жизни, но мы можем настроиться на отдых на релакс и дать себе возможность чувствовать себя лучше", – сказала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 21 апреля для всех знаков зодиака, он рекомендует сегодня не пренебрегать любовью.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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