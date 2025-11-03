Орхидеи никогда не перестанут цвести: поможет простое действие

Орхидеи – одни из самых любимых комнатных растений, но и одни из самых капризных. И даже опытные цветоводы часто сталкиваются с проблемой – орхидея не цветет месяцами, хоть имеет вполне здоровый вид.

Видео дня

Как оказалось, секрет обильного и регулярного цветения может быть намного проще, чем кажется. Один нестандартный способ полива, который набирает популярность среди цветоводов во всем мире, способен заставить вашу орхидею цвести без перерывов. Детали рассказало издание Express.

Садовница Кэти, участница сообщества Orchids Tips and Tricks в Facebook, поделилась методом, который помог ее орхидеям цвести без перерыва в течение нескольких лет.

"Я выращиваю все свои фаленопсисы без коры и мха – просто с обнаженными корнями в небольшом количестве воды, и они никогда не подводили!", – написала она.

Специалист объясняет, что добавляет совсем немного воды, только чтобы кончики корней касались поверхности. Именно это позволяет корневой системе оставаться влажной, но не гнить.

"Вы поймете, что орхидея счастлива, когда ее корни станут упругими и ярко-зелеными. Я всегда жду, пока вода полностью высохнет, и только тогда доливаю новую", – добавила Кэти.

Такой способ, по словам цветовода, не только стимулирует регулярное цветение, но и имеет другие преимущества:

нет грязи от коры или мха, которые со временем разлагаются;

меньше вредителей и плесени ;

; легче контролировать состояние корней;

реже нужно пересаживать растение.

"Корни остаются здоровыми, упругими, не загнивают – и я получаю замечательные цветы регулярно. Это работает настолько хорошо, что я уже не вернусь к традиционному способу", – подытожила Кэти.

Если вы хотите повторить опыт Кэти, достаточно:

Выбрать прозрачную стеклянную вазу или бокал – чтобы видеть состояние корней. Налить немного воды, чтобы только кончики корней ее касались. Когда вода высохнет – подождите день-два, а затем долейте снова.

OBOZ.UA предлагает также узнать о простом "кухонном" удобрении для стимуляции роста орхидеи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.