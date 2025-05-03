Оккупанты сбросили КАБ на здание ГСЧС на Харьковщине: чудом никто не пострадал. Фото

В городе Купянск на Харьковщине российские военные нанесли прямой удар управляемой авиационной бомбой (КАБ) по зданию Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Попадание пришлось непосредственно в пожарно-спасательное подразделение.

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На момент атаки личный состав находился на вызове, так что в здании находился только один спасатель – он не пострадал. Об этом сообщили в ГСЧС.

Несмотря на серьезные разрушения, погибших и раненых удалось избежать.

"Несмотря на то, мы выстоим – как тот государственный флаг, который продолжает развеваться над разрушенным зданием пожарно-спасательной части, напоминая всему миру об стойкости и мужестве украинских спасателей даже под вражеским огнем", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия вечером 2 мая нанесла серию авиационных ударов по городу Купянск на Харьковщине. В результате атаки погиб один мирный житель, еще одного человека, вероятно, ищут под завалами.

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