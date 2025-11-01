Одно простое действие улучшит ваш спатифиллум: что изменить в уходе

Спатифиллум любят за простоту в уходе, выносливость к тени и элегантные белые соцветия, появляющиеся весной. Но даже это неприхотливое растение может начать терять вид: листья желтеют, сохнут на кончиках или увядают.

Как выяснили эксперты по уходу за комнатными растениями, причина часто заключается не в воде, а в свете. Благодаря простым изменениям даже ослабленный спатифиллум быстро вернет свой здоровый вид – блестящие зеленые листья, крепкие стебли и новые бутоны.

Владелица спатифиллума поделилась на форуме Houseplant Journal, что растение стоит на кухне при температуре 21–22 °C, получает около 60 мл воды раз в неделю и не имеет прямого солнечного света. Несмотря на стабильный уход, листья начали желтеть и темнеть на кончиках.

Специалист по комнатным растениям Даррил Чен объяснил, что главная ошибка – недостаточное освещение.

"Растение стоит там, где совсем не видит неба. Поэтому фактически оно живет в полумраке", – отметил эксперт.

Даррил советует просто переставить спатифиллум ближе к окну, где он сможет "видеть небо".

Не надо путать свет с прямыми солнечными лучами. Растению не нужно стоять под солнцем – достаточно рассеянного освещения.

"Если солнце будет светить больше двух-трех часов, прикройте окно белой тюлевой занавеской. Главное, чтобы листья получали достаточно света для фотосинтеза", – советует эксперт.

После того, как спатифиллум получит правильное освещение, режим полива нужно изменить. Полив "по графику" (раз в неделю, определенное количество миллилитров) – неэффективен.

Растение потребляет воду в зависимости от влажности, температуры и количества света, поэтому ориентируйтесь не на календарь, а на состояние почвы.

Поливайте равномерно, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий. Затем дайте лишней влаге стечь. Если пересушить почву – спатифиллум быстро завянет, но после хорошего полива снова оживет.

