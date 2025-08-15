Одна ошибка может испортить ваши туи: как уберечь деревья

Жаркое и сухое лето – тяжелое испытание для любых растений в саду. Однако особенно оно вредит туям, которые имеют поверхностную корневую систему и быстро теряют влагу.

Неправильный уход в этот период может привести к массовому бурению побегов и даже гибели кустов. Как подготовить и уберечь туи, рассказали эксперты Kobieta Interia.

Почему туи темнеют летом

Самая распространенная причина – недостаток влаги. В жару почва пересыхает быстро, а вместе с действием прямых солнечных лучей это приводит к обезвоживанию хвои.

Не менее вредным является и неправильная подкормка: как недостаток необходимых элементов, так и их избыток способны вызвать стресс у растения. Подбирая удобрения, следует учитывать изменение потребностей туй в течение сезона – в фосфоре, калии, магнии и азоте.

Иногда проблема имеет другое происхождение: локальное потемнение у основания куста может быть следствием того, что на него попадает моча домашних животных. Помочь могут ограждения или защитные сетки.

Потемнение внутри кроны, особенно в плотно сформированных туях, часто является естественным процессом – старые побеги, не получающие солнечного света, со временем отмирают. Реже летом причиной становятся грибковые болезни, ведь высокая температура обычно сдерживает развитие возбудителей.

Как поливать и сохранить влагу

В период длительной жары туи нужно поливать регулярно, а на солнечных участках – даже дважды в день: утром и вечером. Важно подавать воду непосредственно к корням, ведь полив по хвое в жару может вызвать ожоги, а также создать чрезмерную влажность внутри кроны, что повышает риск болезней.

Чтобы замедлить испарение, эффективно применять мульчу слоем 5–10 см. Кора хвойных деревьев удерживает влагу и слегка подкисляет почву, что полезно для туй. Мульчирование также помогает сдержать рост сорняков и обогатить землю органикой.

Использование агроволокна имеет существенные минусы: оно ограничивает доступ воздуха, подавляет развитие полезной микрофлоры, уплотняет почву и делает удаление сорняков более сложным.

