Как вырастить вишню из косточки: простая инструкция

Выращивание вишни из косточки – длительный, но вполне доступный процесс, который требует терпения и соблюдения технологии. В отличие от саженцев, дерево из косточки не повторяет свойств материнского растения, однако остается полноценным и может стать украшением сада и источником урожая.

Правильный выбор косточки, подготовка к посеву и грамотный уход на начальных этапах значительно повышают шансы на успех. Эксперты рассказали, как вырастить вишню из косточки.

Как вырастить вишню из косточки

Подготовка косточки. После того как вы съели вишню, промойте косточку водой, удалив остатки мякоти. Хорошо высушите, чтобы предотвратить появление плесени.

Стратификация. Косточку нужно "обмануть", создав эффект зимнего покоя, отмечает Джаред Гидли, генеральный директор компании Hood River Cherry Company.

Положите косточку в пластиковый пакет с влажной бумажной салфеткой, запечатайте и поместите в холодильник на 10–12 недель. Периодически проверяйте, чтобы салфетка оставалась влажной.

Посев. После стратификации заполните небольшой горшок дренированной почвой. Посадите косточку на глубину около 2,5 см, полейте и поставьте горшок на солнечное место. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Всходы могут появиться через несколько недель или даже месяцев.

Как объясняет профессор садоводства Корнельского университета Марвин Приттс, выращенное из косточки дерево не будет идентичным материнскому. Даже при самоопыляемых сортах генетическая комбинация меняется. В большинстве случаев плоды из семян уступают по качеству родительским деревьям, поэтому промышленное выращивание вишни преимущественно осуществляют вегетативным путем.

Пересадка в открытый грунт

Большинство сортов вишни выдерживают зиму в зонах морозостойкости 5–9. Если климат холоднее, лучше выращивать дерево в контейнере и заносить его в помещение на зиму. В грунт саженец высаживают после завершения заморозков, когда он достигнет высоты не менее 30 см.

Закаливание. Постепенно приучайте растение к внешним условиям, выставляя его на несколько часов ежедневно в течение 1–2 недель.

Выбор места. Солнечный участок с хорошо дренированной почвой и достаточным пространством для роста.

Посадка. Выкопайте яму вдвое шире горшка и такую же глубокую. Осторожно выньте саженец, установите так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы, засыпьте, уплотните и полейте.

Мульчирование. Накройте приствольный круг 5–7 см слоя мульчи, оставив несколько сантиметров от ствола.

Пересадка в контейнер

Для выращивания в горшке лучше выбирать карликовые или полукарликовые сорта.

Контейнер – диаметром 45–50 см с дренажными отверстиями.

– диаметром 45–50 см с дренажными отверстиями. Грунт – стандартная дренированная смесь для контейнерного выращивания, pH 6,0–7,0.

– стандартная дренированная смесь для контейнерного выращивания, pH 6,0–7,0. Высадка – разместите корневую шейку на уровне поверхности почвы, полейте.

– разместите корневую шейку на уровне поверхности почвы, полейте. Место – солнечное, с прямым освещением 6–8 часов в день.

Как выбрать косточку

Местное происхождение . Покупайте ягоды на местных рынках – они лучше приспособлены к вашему климату.

. Покупайте ягоды на местных рынках – они лучше приспособлены к вашему климату. Сорт . Сладкие вишни хорошо чувствуют себя в мягком климате, кислые – выносливее к холоду.

. Сладкие вишни хорошо чувствуют себя в мягком климате, кислые – выносливее к холоду. Свежесть. Чем свежее плоды, тем выше всхожесть семян.

Вишни из косточки начинают плодоносить обычно через 7–10 лет, иногда – через 4–5 лет.

Лучшее время для посадки – ранняя весна после заморозков или поздняя осень в регионах с мягкой зимой.

