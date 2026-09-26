Одежда высохнет гораздо быстрее в помещении без сушильной машины: что делать

С понижением температуры сушка одежды на улице становится всё менее целесообразной, однако существует простой способ развешивать бельё в помещении, не оставляя при этом ужасного затхлого запаха.

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Хотя это может показаться очевидным решением, использование сушильной машины осенью имеет свои минусы – эти приборы потребляют много электроэнергии, а частое использование может значительно увеличить счета в то время, когда многие домохозяйства и так обеспокоены расходами на отопление, пишет Express.

К счастью, эксперт по устойчивому развитию и основательница Moral Fibres Венди Грэм поделилась надежным способом сушки в помещении, который предотвращает появление неприятных запахов.

"Одежда начинает пахнуть сыростью, когда сохнет слишком долго. Достаточное проветривание комнаты, в которой вы сушите одежду, например, открытие окна, может помочь. Включение осушителя воздуха также может помочь, удаляя влагу из вашей одежды без высоких эксплуатационных затрат, связанных с сушильными машинами", – пояснила она.

Как стирать одежду, чтобы она быстро высыхала

Плохая циркуляция воздуха в доме часто является причиной запаха затхлости на одежде, поскольку повышенный уровень влажности в комнате замедляет процесс испарения, из-за чего одежда сохнет гораздо дольше.

Тем не менее, соблюдение правильного режима стирки и выбор подходящего цикла отжима могут существенно повлиять на время сушки.

"Еще один мой главный совет – отжимать одежду на максимальном цикле отжима, который поддерживает ваша стиральная машина", – сказала эксперт.

Также важно заполнять барабан стиральной машины только на три четверти, поскольку слишком плотное заполнение будет препятствовать процессу сушки в помещении.

OBOZ.UA писал, как в СССР гладили одежду с помощью кухонной утвари.

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