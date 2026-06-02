'Оденьтесь немного теплее': синоптик предупредила об изменении погоды в Украине. Карта

В среду, 3 июня, в Украину временно поступит более прохладный воздух, из-за чего в ряде регионов дневная температура существенно снизится. Ожидаются кратковременные дожди почти по всей стране и сильные порывы юго-восточного ветра в северных, центральных и южных областях.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. В течение среды произойдет кратковременное похолодание в отдельных регионах.

Прохладнее всего будет в северных и центральных областях Украины, а также на территории Одесской и Николаевской областей. Здесь столбики термометров днем будут показывать от +17 до +20 градусов.

В то же время западные области, восток страны и большая часть южных регионов будут оставаться в зоне теплого воздуха. Температура воздуха там будет подниматься до +22...+26 градусов.

Практически по всей территории Украины прогнозируются кратковременные дожди. Исключением станут восточные области, где будет преобладать сухая воздушная масса без существенных осадков.

В северных, центральных и южных регионах возможны сильные порывы юго-восточного направления, поэтому жителям советуют быть осторожными во время пребывания на улице.

В Киеве 3 июня ожидается увеличение облачности и вероятность небольшого дождя. Температура воздуха днем составит около +17...+18 градусов, что будет кратковременным отступлением от более теплой погоды последних дней. Также в столице прогнозируется порывистый юго-восточный ветер.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киеве в течение третьего месяца весны 2026 года климатологами было зафиксировано три температурных рекорда. Теплее всего было 6 мая, когда максимальная температура повысилась до 29,9°С.

