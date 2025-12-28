Очень легко ухаживать: какие суккуленты выбрать для зимы

В холодное время года комнатные растения часто требуют больше внимания, но суккуленты остаются стабильными и неприхотливыми. Они хорошо переносят сухой воздух в домах, редкий полив и короткий световой день.

Именно поэтому зимой суккуленты становятся идеальным выбором для тех, кто хочет зелени в доме без сложного ухода. Кроме выносливости, многие из них имеют яркие листья или цветы. Эксперты рассказали, какие суккуленты стоит выбрать зимой.

Почему суккуленты подходят для зимнего периода

Суккуленты накапливают воду в листьях и стеблях, поэтому не нуждаются в частом поливе. Большинство из них хорошо растет на подоконниках и не реагирует критически на перепады температур в помещении.

Зимой они входят в фазу покоя, что значительно упрощает уход. Для занятых или начинающих людей это один из самых надежных вариантов комнатных растений.

Красула (Crassula capitella)

Этот суккулент имеет мясистые листья, которые при достаточном освещении приобретают яркие красно-оранжевые оттенки.

Уход зимой:

максимально светлое место;

полив только после полного высыхания почвы;

не нуждается в подкормке в холодный период.

Эхеверия

Растение имеет розеточную форму и оттенки от лавандового до розового, которые хорошо впишутся в современные интерьеры.

Уход зимой:

не менее 5–6 часов света в день;

редкий, но глубокий полив;

обязательный дренаж в горшке.

Каланхоэ Блоссфельда

Один из немногих суккулентов, который активно цветет зимой. Цветы могут быть красными, розовыми, желтыми, оранжевыми или белыми и держатся долго.

Уход зимой:

яркий рассеянный свет;

полное просыхание почвы между поливами

минимум вмешательства.

Важно: каланхоэ является токсичным для кошек и собак.

Каланхоэ люцея (также известное как "Панцирное растение")

Растение с крупными плоскими листьями, которые зимой при хорошем освещении приобретают красноватую кайму. Выглядит декоративно даже без цветения.

Уход зимой:

солнечный подоконник;

полив после полного высыхания почвы;

легкий, песчаный субстрат.

Рождественский кактус

В отличие от большинства суккулентов, этот кактус цветет именно в холодный сезон. Его яркие цветы появляются с поздней осени до зимы и часто становятся естественным праздничным украшением дома.

Уход зимой:

непрямой, но яркий свет;

почва слегка влажная, без застоя воды;

температура в пределах 18–21 °C.

