Очень хрустящий и вкусный яблочный пирог без теста: рассказываем, из чего приготовить

Яблочные домашние пироги – лучшее угощение к чаю, кофе и к тому же они всегда получаются очень вкусными и удачными. Стоит отметить, что наилучшее тесто для выпечки – слоеное и фило.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего яблочного штруделя, который готовится с тестом фило.

Ингредиенты:

2-3 яблока

15-20 г. сливочного масла (для жарки)

1-2 ст.л. сахара

1 ст.л. корицы

1 ст.л. ванильного сахара

орешки

5 листов теста фило

30 г. сливочного масла

1 яйцо

Способ приготовления:

1. Яблоки мелко нарезаем и отправляем на сковороду с растопленным сливочным маслом. Добавляем сахар, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Жарим 6-7 минуток на среднем огне и добавляем измельченные орехи, перемешиваем и снимаем с огня.

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем первый лист теста фило и хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом, накрываем вторым листом и снова смазываем маслом (делаем так со всеми 5 листами).

3. Немного отступая от краев выкладываем яблочную начинку и осторожно заворачиваем штрудель, сильно плотно не скручивайте, чтобы в процессе выпечки он не треснул.

4. Сверху штрудель смазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

5. Готовый штрудель вкусен и в горячем виде с шариком мороженого и в холодном присыпанном сахарной пудрой.

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