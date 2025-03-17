Очень хрустящий и вкусный яблочный пирог без теста: рассказываем, из чего приготовить
Яблочные домашние пироги – лучшее угощение к чаю, кофе и к тому же они всегда получаются очень вкусными и удачными. Стоит отметить, что наилучшее тесто для выпечки – слоеное и фило.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего яблочного штруделя, который готовится с тестом фило.
Ингредиенты:
- 2-3 яблока
- 15-20 г. сливочного масла (для жарки)
- 1-2 ст.л. сахара
- 1 ст.л. корицы
- 1 ст.л. ванильного сахара
- орешки
- 5 листов теста фило
- 30 г. сливочного масла
- 1 яйцо
Способ приготовления:
1. Яблоки мелко нарезаем и отправляем на сковороду с растопленным сливочным маслом. Добавляем сахар, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Жарим 6-7 минуток на среднем огне и добавляем измельченные орехи, перемешиваем и снимаем с огня.
2. На застеленный пергаментом противень выкладываем первый лист теста фило и хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом, накрываем вторым листом и снова смазываем маслом (делаем так со всеми 5 листами).
3. Немного отступая от краев выкладываем яблочную начинку и осторожно заворачиваем штрудель, сильно плотно не скручивайте, чтобы в процессе выпечки он не треснул.
4. Сверху штрудель смазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.
5. Готовый штрудель вкусен и в горячем виде с шариком мороженого и в холодном присыпанном сахарной пудрой.
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