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Очень хрустящий и вкусный яблочный пирог без теста: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,9 т.
Рецепт пирога

Яблочные домашние пироги – лучшее угощение к чаю, кофе и к тому же они всегда получаются очень вкусными и удачными. Стоит отметить, что наилучшее тесто для выпечки – слоеное и фило. 

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Яблочный штрудель

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего яблочного штруделя, который готовится с тестом фило. 

Вкусный яблочный штрудель

Ингредиенты: 

  • 2-3 яблока
  • 15-20 г. сливочного масла (для жарки)
  • 1-2 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. корицы
  • 1 ст.л. ванильного сахара
  • орешки
  • 5 листов теста фило 
  • 30 г. сливочного масла 
  • 1 яйцо

Способ приготовления: 

1. Яблоки мелко нарезаем и отправляем на сковороду с растопленным сливочным маслом. Добавляем сахар, корицу, ванильный сахар и хорошо перемешиваем. Жарим 6-7 минуток на среднем огне и добавляем измельченные орехи, перемешиваем и снимаем с огня.

Яблоки с сахаром

2. На застеленный пергаментом противень выкладываем первый лист теста фило и хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом, накрываем вторым листом и снова смазываем маслом (делаем так со всеми 5 листами).

Тесто фило

3. Немного отступая от краев выкладываем яблочную начинку и осторожно заворачиваем штрудель, сильно плотно не скручивайте, чтобы в процессе выпечки он не треснул.

Начинка для блюда

4. Сверху штрудель смазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут до образования золотистой корочки.

Сколько выпекать штрудель

5. Готовый штрудель вкусен и в горячем виде с шариком мороженого и в холодном присыпанном сахарной пудрой.

Готовый штрудель

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