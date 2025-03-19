Объявлен шорт-лист премии книжных блогеров: какие украинские авторы вошли в список

Что читают и обсуждают в Украине больше всего? На этот вопрос отвечает Премия книжных блогеров, которая в этом сезоне определит книгу украинского автора, изданную с мая 2024-го по март 2025 года. Церемония награждения состоится 26 апреля, в последний день фестиваля "Книжная страна" на ВДНХ.

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Шорт-лист был сформирован по результатам двухэтапного отбора. Сначала длинный список книг определило жюри премии: популярные бук-блогеры, ведущие книжных клубов и авторы Telegram-каналов о книгах – в него вошли 30 изданий. Далее читатели голосованием на сайте фестиваля "Книжная страна" выбрали пять книг из тех, которые получили наибольшую огласку и вызвали больше всего дискуссий у читателей в течение года.

В шорт-лист вошли:

"Кубик", Саша Козлов, "Издательство Старого Льва". "Дева, мать и третья", Юлия Нагорнюк, "Еще одну страницу". "С нами будет жить эласмотерий", Роман Голубовский, "Лаборатория". "Поезд прибывает по расписанию", Маричка Паплаускайте, "Лаборатория". "Взгляд Медузы", Любко Дереш, "Издательство Анетты Антоненко".

Финального победителя жюри выберет путем анонимного голосования на фестивале. Кроме того, на церемонии награждения состоится публичная дискуссия, где книжные блогеры смогут поддержать своих фаворитов и объяснить свой выбор книг.

Премия книжных блогеров была основана фестивалем "Книжная страна" и вручается дважды в год. В этом году она будет отдельно отмечать украинскую и переводную работу. Цель – выбрать самую интересную и обсуждаемую книгу, которая была издана в Украине в течение года и привлекла внимание украинских читателей и блогеров. Книгой-победительницей в прошлом году был избран роман "Желтоликая" Ребекки Кван, издательство "Жорж". Спецнаграду Премии получила книга "За Перекопом есть земля" Анастасии Левковой, издательство "Лаборатория".