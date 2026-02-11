Обучение во время тревог: СМИ впервые показали, как работает подземный учебный хаб, построенный по проекту 'Метинвеста'

В Одессе показали, как работает первый в Украине подземный учебный хаб из стали, построенный специально для курсантов Военной академии. Уникальное сооружение возвели в рамках проекта "Стальная мечта" компании "Метинвест", чтобы учебный процесс не прерывался во время воздушных тревог.

Видео дня

Хаб расположен под землей и полностью адаптирован для обучения в условиях войны. В нем оборудованы три аудитории общей площадью около 100 квадратных метров. Помещения имеют свет, отопление, вентиляцию и мультимедийное оборудование, что позволяет проводить полноценные лекции и групповые занятия даже во время ракетной опасности.

Мебель в аудиториях мобильная: при необходимости пространство быстро трансформируют для практических занятий или размещения людей во время длительных тревог. В случае серьезной угрозы в укрытии могут одновременно находиться до 150 курсантов. Также в хабе есть санузел и дополнительные помещения со складными кроватями: там могут переночевать до 70 человек.

По словам военных преподавателей и курсантов, ключевым преимуществом хаба является ощущение безопасности, без которого невозможно сосредоточиться на учебе. Особенно это важно для тех, кто осваивает техническое обслуживание военной техники и вскоре будет применять эти знания непосредственно на фронте.

Стальной модуль полностью автономный, но может соединяться с основным зданием специальными стальными переходами. Это снижает риски для людей в случае обвала наземных конструкций. Кроме того, такие укрытия не требуют длительного классического строительства: модули изготавливают на заводах и быстро монтируют на месте.

Реализовали проект при участии компании "Метинвест" Рината Ахметова, в рамках инициативы "Стальной фронт". Сейчас строительство ориентировано в первую очередь на нужды военных, но в перспективе "Стальная мечта" может быть масштабирована для школ и детских садов, чтобы обеспечить безопасное обучение гражданских во время войны.

Как известно, "Метинвест" построил два подземных госпиталя на передовой: строительство второго госпиталя, выполненного по стандартам NATO Role 2, закончилось в прошлом году, а первый подземный госпиталь уже помог спасти более 6 000 военных. Также Метинвест разработал проект гражданского стального бункера "Цитадель": первый такой уже возвели в Бородянке.