Облака принесут снег и незначительное потепление: синоптики дали прогноз погоды на среду, 5 февраля

В среду, 5 февраля, погода в Украине будет определяться холодным воздухом арктического происхождения, который будет поступать с северных направлений. В то же время облака будут защищать в ночное время от более ощутимого понижения температуры.

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Днем же в среднем будет около нуля градусов по Цельсию. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"Температура по Украине ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза", – говорится в прогнозе.

По словам синоптиков, несмотря на поле повышенного атмосферного давления, над территорией Украины будет удерживаться много облаков, поэтому в большинстве областей ожидается небольшой снег.

В Киевской области в среду будет облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем – без осадков. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью по области составит 1-6 градусов мороза, днем от 2 мороза до 3 тепла. В Киеве ночью будет 3-5 градусов мороза, а днем от 0 до -2 по Цельсию.

Как сообщал OBOZ.UA, погоду в Украине с 7 февраля будет определять мощный антициклон. Это означает, что осадки маловероятны, увеличится прояснение, а также прогнозируется, что ночью морозы усилятся.

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