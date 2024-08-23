Облачно, но без осадков: синоптики уточнили прогноз погоды на День Независимости

В День Независимости, 24 августа, погода в Украине будет достаточно теплой и малооблачной. Осадков не ожидается, за исключением нескольких регионов, где возможны кратковременные дожди и грозы.

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Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, День Независимости будет погожим.

Лишь на Донетчине и в Запорожской области днем могут быть локальные дожди и грозы.

Температура ночью будет колебаться от +14 до +21, а днем будет от +27 до +33 градусов.

На западе страны будет солнечно и малооблачно, без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах +14…+16, а днем ожидается +27…+29.

Ветер северный с умеренной скоростью 3-8 м/с.

В Киеве и области 24 августа будет облачно, без осадков.

Температура ночью +14...+16, днем +26...+28.

По области ночью +11...+16, днем +26...+31.

Метеорологи напоминают, что в большинстве регионов существует чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Он 24 августа в Украине объявлен во всех областях, кроме Волынской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что погода в Украине в сентябре будет похожа на августовскую. Начало осени обещает быть теплым, а в целом в течение сезона атмосферные процессы могут быть переменчивыми.