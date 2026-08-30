Об этом мечтали все дети: какие вещи для школы было трудно достать в СССР

Сегодня выбор школьных принадлежностей очень разнообразен. В советское время ситуация была совсем иной. Необычные канцелярские принадлежности, особенно привезенные из-за границы, могли стать настоящим предметом гордости среди одноклассников.

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Некоторые вещи школьники берегли годами, показывали друзьям и использовали только "по особым случаям". OBOZ.UA рассказывает, о каких канцелярских принадлежностях советские школьники могли только мечтать.

Разноцветные ручки

Обычные шариковые ручки не были дефицитом, однако их выбор оставался весьма скромным. Для учебы преимущественно использовали синие чернила.

Поэтому многоцветная ручка, в которой можно было переключать стержни, или просто необычная модель яркого цвета сразу привлекала внимание. Особенно ценились импортные ручки, которые привозили из-за границы родственники или знакомые.

Пеналы с несколькими отделениями

Обычный пенал выполнял сугубо практическую функцию: в него складывали ручки, карандаши, ластик и линейку.

А вот импортные модели могли иметь несколько секций, застежки, держатели для каждого карандаша и яркие рисунки. Для советского школьника такой пенал выглядел почти как целый органайзер. Особенно популярными среди детей были модели с изображениями мультяшных героев, машин или других рисунков, которых на обычной советской канцелярии почти не встречалось.

Прозрачные и необычные линейки

Самой типичной была простая деревянная или пластиковая линейка. Она прекрасно справлялась со своей задачей, однако вряд ли могла кого-то удивить.

Совершенно другое впечатление производили прозрачные цветные линейки, модели с рисунками или необычной формой. Для современного ребёнка это обычный товар из канцелярского магазина, а несколько десятилетий назад подобная вещь могла вызвать немалый интерес у всего класса.

Яркие ранцы и рюкзаки

Ассортимент школьных сумок также был ограничен. Значительная часть детей ходила в школу с ранцами похожих моделей, которые отличались разве что цветом или небольшими деталями.

На этом фоне рюкзак необычной формы, с ярким принтом, рисунком или иностранной надписью выглядел особенно эффектно. Такие вещи нередко передавали младшим детям в семье, ведь быстро купить новую модель нужного цвета или дизайна было значительно сложнее, чем сегодня.

Ароматизированные ластики

Даже обычная ластик могла стать желанной вещью. В магазинах преобладали простые ластики сдержанных цветов, без какого-либо декоративного оформления.

Импортные ластики выглядели совсем иначе: розовые, зеленые, желтые, в форме фруктов, животных или других предметов. Некоторые из них еще и имели сладкий или фруктовый аромат. Такие ластики дети нередко жалели использовать по назначению, чтобы они дольше оставались целыми.

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