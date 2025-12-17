'О несокрушимости и движении вперед': украинские артисты посвятили песню 225-й отдельной штурмовой бригаде

Украинские артисты C.R.N.G и Tornada представили совместный трек "Spalah" в стиле Drum'n'Bass – эмоционально насыщенную композицию, построенную на метафорах, напряжении и внутренней силе. Это музыка о людях, о героях нашего времени, которые остаются стойкими даже в самые темные моменты, и о свете, который рождается внутри.

Видео дня

"Spalah" имеет отдельное посвящение 225-й отдельной штурмовой бригаде, одновременно звучит шире – как почитание всех защитников Украины и каждого, кто держит свою линию ответственности. Трек передает ощущение настоящего времени: тревогу и тишину, решительность и мужество, несокрушимость и движение вперед.

"Это песня о внутренней вспышке – тот момент, когда страх сменяется силой, а тишина внутри становится опорой," – Tornada.

Продакшн от AgressorBunx сочетает плотный Drum'n'Bass грув с атмосферным напряжением, создавая звук, который ощущается не только на слух, но и на уровне эмоций и тела. "Spalah" уже доступен на всех ключевых стриминговых платформах и ориентирован как на украинскую, так и на международную электронную аудиторию.

Слушать трек "Spalah":

Apple Music: http://itunes.apple.com/album/id/1860189432

Spotify: https://open.spotify.com/track/7fCbba9jrrY9HVfMMiZdED

YouTube Music: https://music.youtube.com/watch?v=YN2aivJgLY0

Beatport: https://www.beatport.com/release/spalah/5702626

SoundCloud: https://soundcloud.com/carnagemusiclabel/crng-tornada-spalah-prod-agressor-bunx