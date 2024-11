NYT обнародовал рейтинг 100 лучших книг 2024 года: без украинского следа не обошлось

Американская газета The New York Times составила рейтинг 100 величайших книг 2024 года, в который вошли художественные и документальные произведения. В него попала и Ольга Токарчук – нобелевская лауреат, польская писательница украинского происхождения.

Список обнародован на сайте The New York Times. "Вот выдающиеся художественные и документальные произведения года, отобранные сотрудниками The New York Times Book Review", – прокомментировала газета составленный рейтинг.

Как пишут журналисты, роман "Эмпусион" (The Empusium) Ольги Токарчук, лауреатки Нобелевской премии 2018 года, "противоставляет природу государству и социальному миру, уделяя особое внимание гендерным вопросам".

По сюжету книги, события происходят в 1913 году на одном из курортов Польши.

Застенчивый, больной туберкулезом львовский студент приезжает в курорт в Силезии Герберсдорф.

Там он узнает ужасную тайну, связанную с внезапными смертями в этом регионе.

Повесть была опубликована в июне 2022 года в Wydawnictwo Literackie, а украинское издание вышло в 2023 году в переводе Остапа Сливинского.

Токарчук вдохновилась на написание "Эмпусион" стремлением понять, насколько культурные тексты пронизаны женоненавистничеством (мизогинией).

Она объявила о повести в октябре 2019 года после ее возвращения из Стокгольма, где она получила "Нобеля" по литературе.

Среди книг, которые журналисты The New York Times признали самыми выдающимися, также следующие:

– "Интермеццо" (Intermezzo), Салли Руни;

– "Лес Шума" (Forest of Noise), Мосаб Абу Тоха;

– "Хранилище" (The Safekeep), Яэль ван дер Вуден;

– "Джеймс" (James), Персиваля Эверетта;

– "Нож" (Knife), Салмана Рушди;

– "Похищенная гордость" (Stolen Pride), Арли Рассел Хохшильд;

– "Черная река" (Black River), Ниланджана Рой;

– "Возвращение великих держав" (The Return of Great Powers), Джим Скиутто.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2024 году лауреаткой Нобелевской премии в области литературы стала Хан Канг из Южной Кореи. Она удостоилась награды за "насыщенную поэтическую прозу, которая противостоит историческим травмам и разоблачает хрупкость человеческой жизни".