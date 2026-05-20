Новая жизнь после тяжелой травмы: история защитника Мариуполя Андрея Гончара

Защитник Мариуполя, старший солдат Андрей Гончар, который пережил сложное ранение и российский плен, получил поддержку от проекта "Сердце Азовстали", который является частью Фонда Рината Ахметова.

Андрей Гончар – старший солдат. В день полномасштабного вторжения прибыл в воинскую часть по тревоге. Защищал город от Восточного района и до последней линии обороны – Азовстали. Это была сложнейшая борьба, ведь силы были неравны. В результате одного из минометных обстрелов Андрей получил тяжелое ранение. Сначала его в сверхтяжелых условиях лечили на "Азовстали", а затем – плен. Долгих 10 месяцев защитник пробыл в неволе.

По возвращении защитник получил комплексную поддержку от "Сердца Азовстали": digital-бокс, реабилитация, отдых и оздоровление с семьей в Карпатах. А теперь он вместе женой и дочкой получил еще и собственную квартиру, которая станет для него фундаментом для успешного будущего.

"Квартиру купить в наше время очень трудно. А здесь такая поддержка. Тем более, что своего жилья нет. Спасибо Ринату Ахметову за такую помощь военным", – поделился впечатлениями защитник.

Андрей большую часть взрослой жизни провел на службе – в армии с 2017 года. В 2024 году он уволился и теперь будет искать свой путь в гражданской жизни.

В "Сердце Азовстали" отмечают: помощь защитникам не завершается этапом лечения. Экосистема проекта выстроена по принципу посттравматического роста – от реабилитации до полноценной самореализации в гражданской жизни.