Ночных заморозков уже не ожидается: синоптики дали прогноз погоды на среду, 16 апреля

В среду, 16 апреля, погода в Украине будет по-весеннему приятной благодаря поступлению теплого воздуха с юго-запада Европы. Почти везде ночные заморозки уже не ожидаются, однако в ряде регионов пройдут дожди.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. В западных, большинстве северных и центральных областей осадки обусловит атмосферный фронт, когда на остальной территории будет господствовать поле повышенного давления.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, ветер будет преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью по Украине будет 5-10 градусов тепла, на востоке и юго-востоке страны – 2-7 тепла. Днем столбики термометров покажут 16-21 градус тепла, на Закарпатье будет до 24 с плюсом, а в северных, Винницкой, Черкасской и Одесской областях – 13-18 градусов.

В Киевской области ночь пройдет без осадков, а утром и днем ожидается небольшой дождь.

Температура по области ночью будет 5-10 градусов тепла, днем – 13-18 выше нуля. В Киеве ночью 8-10 градусов тепла, днем – 14-16 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко рассказала, что 16 апреля в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха до +23 градусов, однако северные области заденет временное похолодание. В Житомирской, Киевской, Черниговской областях днем будет от +12 до +17 градусов, прольются дожди, поднимется штормовой ветер.

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