Никогда не кладите эти фрукты рядом: как дольше сохранить свежими бананы

Многие люди хранят свои фрукты, включая бананы, яблоки, апельсины и другие, в миске, размещенной на столешнице. Фруктовая ваза не только добавляет нотку характера вашей кухне, но и служит полезным сигналом о том, что у вас есть фрукты наготове.

Однако такое расположение может наносить больше вреда, чем пользы одному конкретному фрукту – банану. Эксперт по хранению продуктов Эми Кросс недавно на своей странице в Instagram (@thecrosslegacy) призвала никогда не класть бананы во фруктовую миску, если там есть другие фрукты.

"Если ваши бананы лежат во фруктовой вазе с другими фруктами, возможно, именно поэтому они быстро портятся. Яблоки, апельсины и бананы не являются соседними продуктами, а это значит, что их не следует хранить вместе. Держите бананы подальше от других продуктов, а в идеале – на крючке для бананов", – посоветовала она.

Когда вы кладете бананы рядом с другими фруктами, выделяющими этилен, такими как яблоки, они испортятся быстрее, чем вы ожидаете.

И бананы, и яблоки выделяют этилен – газ, который ускоряет процесс созревания и может привести к порче фруктов до их употребления.

Эти два фрукта, вместе с другими, включая киви и овощи, такие как лук и листовая зелень, также подвергаются воздействию этилена.

Размещение фруктов, производящих этилен, в глубокой широкой миске рядом с фруктами, чувствительными к этилену, создает условия, которые частично задерживают газ, что может привести к более быстрой порче фруктов, чем желательно.

Если вы планируете приготовить банановый хлеб, добавление перезрелых бананов в миску с другими фруктами может быть именно тем, что вам нужно. Это особенно полезный совет для тех, кто хочет ускорить процесс созревания.

