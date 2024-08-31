'Незнакомая бабушка перевязала мою рану платком': история 16-летнего Доминика из Чернигова в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Доминик стоял в очереди за хлебом, когда враг начал очередной обстрел. После третьего взрыва подросток увидел, как нога становится красного цвета… Свою историю 16-летний парень из Чернигова рассказал во время оздоровления и психологической реабилитации на Закарпатье по проекту "Ринат Ахметов — Детям. Мирный отдых детям Украины", сообщили в Фонде Рината Ахметова.

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Это были первые недели полномасштабного вторжения. В Чернигове уже не было связи, света и воды, а плотные обстрелы происходили каждый день. Изможденные и уставшие люди искали продукты. Доминик увидел, что люди стоят за хлебом и тоже занял очередь. Затем раздались взрывы.

"Я получил ранение утром 16 марта 2022 года. Поначалу я ничего не понял. Слышал два взрыва, но обратил внимание, потому что привык к ним. Потом был третий, все упали, а я стоял. Смотрю на свои колени, а там красное. Тогда я начал кричать", – рассказывает Доминик Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Он на одной ноге попрыгал к укрытию. Находившиеся рядом люди подхватили парня, которому тогда было 14 лет, и оказали первую помощь.

"Какой-то мужчина положил меня в укрытие за стеной. Подошла чья-то бабушка, сняла платок и перевязала им мою ногу. Меня положили на дверь и отнесли в ближайший медпункт и вызвали скорую", — вспоминает Доминик.

О том, что пришлось пережить дальше, он рассказывает здесь.

Почти 5 тысяч пострадавших от войны детей получили отдых, оздоровление и психологическую помощь в детском лагере на Закарпатье в рамках проекта "Мирный отдых детям Украины" в формате изменений "Блогер Кемп".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собравшего уже более 115 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале Музея или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.