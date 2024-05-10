Несколько областей Украины покроют сильные заморозки: где изменится погода

В Украине 10 мая синоптики ожидают переменную облачность, но в прогнозе погоды нет осадков. Лишь днем в Сумской и Черниговской областях прогнозируется "местами небольшой дождь".

Как отметил Укргидрометцентр, значительного ветра в стране тоже не ожидают. Ветер переменных направлений будет с обычной скоростью 3-8 м/с. Лишь на юге страны северо-восточный ветер будет несколько сильнее, 7-12 м/с.

При этом температура в Украине ночью ожидается не выше 1-6 градусов тепла. На поверхности грунта заморозки 0-5°, а в Сумской, Харьковской и Луганщине сильные заморозки 0-3°. Только на Закарпатье и побережье морей ночью ожидают 5-10° тепла.

Днем прогнозируют 14-19°, а на юге и юго-западе страны до 22°.

В Киевской области также переменная облачность без осадков, юго-западный ветер 3-8 м/с. Температура по области ночью 1-6° тепла. На поверхности грунта заморозка 0-5°. Днем солнце, хоть и за облаками, но прогреет воздух до 14-19°.

Отдельно синоптики дали предупреждение об опасных гидрологических явлениях. Ожидается повышение уровня воды на Днепре (в пределах страны) и Соже, и участке Десны от Чернигова до Леток. На Десне и ее притоке Снов продолжается затопление пойменных территорий и дорог с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском, Нежинском, Корюковском, Черниговском районах.

В Киеве, Вышгородском, Бориспольском, Броварском районах столичной области также "возможны резкие колебания уровней воды" с затоплением пойм.

И наоборот, вследствие преступного опустошения россиянами Каховского водохранилища уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшие дни в Украине не ожидается значительной жары или особого тепла. Дневная температура остается умеренной, комфортной, в пределах +13 до +19 градусов. По крайней мере, так считает известная украинская синоптика Наталья Диденко.

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