Нескольких мужчин в возрасте 18-22 лет не выпустили за границу: в ГПСУ объяснили, что случилось

Мужчины в возрасте 18-22 лет с конца августа получили право выезжать из Украины, но не все смогли воспользоваться этой нормой. Государственная пограничная служба зафиксировала первые случаи отказов в пересечении границы.

Об этом сообщило издание РБК-Украина, ссылаясь на комментарий спикера ГПСУ Андрея Демченко. Он пояснил, что ограничения касаются тех, кто работает на государственной службе и подпадает под пункт 2.14 правил выезда. Для них остается только возможность командировки.

Кому отказывают

Демченко отметил, что несколько молодых людей уже пытались покинуть страну, но оказалось, что они занимают должности, которые не дают такого права.

"За эти два дня уже было несколько случаев, что ребята из этой возрастной категории решили поехать за границу, но находились на тех должностях, которая позволяет только в служебную командировку", - пояснил он.

Кроме того, были отказы и по другим причинам – например, когда граждане находились в розыске. Пограничники имеют доступ к базе "Оберег", где проверяют, обновляли ли люди свои данные.

Кто может выехать

Для пересечения границы необходимо иметь загранпаспорт, а также военно-учетный документ – в бумажном или электронном виде через приложение "Резерв+".

Как подчеркнул Демченко, отдельной статистики по именно этой возрастной группе еще нет. Но в ГПСУ наблюдают, что мужчины 18-22 лет пользуются правом выезда и въезда, однако общий пассажиропоток не изменился.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правительство приняло постановление, позволяющее мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу во время военного положения.

Позже, президент Владимир Зеленский объяснил логику принятого решения. По его словам, этот шаг не снижает обороноспособность государства, зато имеет целью сохранить молодежь для Украины.

Основная цель – не допустить потери поколения молодых украинцев, которые из-за выезда из страны в раннем возрасте теряют связь с Родиной.

