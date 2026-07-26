Неочевидные советы по выживанию во время ракетного обстрела: киевлянка рассказала о собственном опыте

После ракетного удара по жилому дому жительница Киева рассказала о собственном опыте и о том, что действительно помогло ей выжить. По её словам, многие стандартные советы из "аварийной сумки" оказались менее полезными, чем простые, но важные мелочи.

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Она призывает обратить внимание на практические вещи, которые могут спасти жизнь во время обстрела. Об этом рассказала коммуникационный менеджер "Медиацентра Украина" Светлана Чепуренко.

Дыхание и ориентация

Одной из самых важных вещей Чепуренко называет респиратор с качественным фильтром. После взрыва воздух наполняется пылью, дымом, продуктами горения и токсичными веществами, что значительно затрудняет дыхание.

Также крайне важно иметь под рукой фонарик. Свет, по её словам, исчезает сразу, а в густом дыму практически невозможно сориентироваться без дополнительного освещения.

Как подать сигнал о помощи

Киевлянка советует держать рядом свисток. Если человек окажется под завалами, это поможет быстрее привлечь внимание спасателей.

Она приводит пример соседки, которая выжила благодаря тому, что подавала сигналы металлическим предметом – спасатели услышали звук и смогли её найти.

Лекарства и вода

Помимо базовых медикаментов, важно учитывать индивидуальные особенности организма. Стресс может резко обострить хронические проблемы – от сердца до желудка или давления.

Отдельно она подчеркивает важность воды – её нужно иметь в достаточном количестве и пить даже без ощущения жажды, чтобы помочь организму выводить токсины.

Одежда и обувь

Среди практических советов – держать под рукой удобную закрытую обувь с толстой подошвой, которая защитит ноги от осколков стекла и бетона.

Также стоит иметь сменную одежду. После обстрела люди могут долго не иметь доступа к жилью, поэтому базовые вещи помогут избежать дополнительного дискомфорта.

Безопасность дома

Чепуренко советует использовать бронепленку на окнах или хотя бы заклеивать их скотчем. Это значительно снижает риск ранений от осколков стекла во время взрыва.

Отдельно она напоминает не забывать о зеркалах – они также представляют опасность.

Документы и связь

Среди важных мер – записать контакты близких в блокнот и хранить его вместе с документами. В стрессовой ситуации люди могут не вспомнить даже самую базовую информацию, а запись на бумаге пригодится медикам или спасателям.

Также она советует иметь при себе влажные салфетки – они помогут очистить руки и лицо, когда вокруг пыль и дым.

Домашние животные

Для владельцев животных важно заранее подготовить переноску и основные лекарства. По словам Чепуренко, стоит проконсультироваться с ветеринаром относительно успокаивающих препаратов и четко записать дозировку.

Она подчеркивает, что все эти советы основаны на реальном опыте и уже помогли другим людям во время обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 июля российская армия атаковала Киев баллистическими ракетами. Сообщается, что было совершено пять пусков из Брянской области. В нескольких районах города произошли пожары. Особенно сильное возгорание в результате атаки было зафиксировано в Святошинском районе.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В результате обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области российские оккупанты убили доцента авиационного института Геннадия Симбирского. Захватчики целенаправленно нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю.

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