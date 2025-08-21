Кабмин предлагает новое наказание за побег за границу: что изменится

Кабинет министров Украины планирует усилить ответственность для военнообязанных. В частности, за нарушение правил выезда за границу.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук. Правительство предлагает передать все дела о незаконном пересечении границы пограничной службе.

"Также хотим ужесточить уголовный кодекс. Если переправка через границу осуществляется во время военного положения – это отягчающее обстоятельство", – говорится в сообщении.

Кроме того, правительство предлагает ввести уголовную ответственность за:

– Незаконный выезд вне пунктов пропуска.

– Повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры.

– Превышение разрешенного срока пребывания за границей.

"Последний пункт касается призывников, резервистов и военнообязанных", – резюмировали в Кабмине.

Стоит отметить, что фактически Верховной Раде предлагают криминализировать "затяжные зарубежные поездки" для этой категории граждан.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Кабинет министров Украины до конца текущей недели может принять постановление, которое позволит мужчинам до 22 лет свободно пересекать границу. Наработка соответствующего документа уже началась.

