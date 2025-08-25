Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного выезда за границу украинских мужчин призывного возраста. По данным СМИ, к схеме причастна адвокат Наталья Иванова, которая известна скандальными делами.

Видео дня

Об этом сообщают ТСН, информпортал "Моя Киевщина" и Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

По данным Нацполиции, "услуги" Ивановой стоили от 4 до 6 тысяч долларов. За эти деньги клиентам изготавливали поддельные медицинские справки для отсрочки от службы или полного снятия с воинского учета. Это давало мужчинам призывного возраста возможность выехать из Украины без всяких препятствий.

Во время обысков у адвоката и ее сообщников изъяли более 1,3 млн грн наличных, оружие, печати врачей, медицинскую документацию и черновые записи. По данным следствия, незаконной схемой уже воспользовались по меньшей мере 20 человек.

13 августа правоохранители задержали Иванову во время получения очередной взятки в размере 6 тысяч долларов. Ей объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Подозрение также получила ее сообщница – член врачебной консультативной комиссии.

"Ирпенский след"

Дело Ивановой невозможно отделить от Ирпеня. Именно она была адвокатом бывшего депутата горсовета от партии "Батькивщина" Максима Макаренко. В 2022 году он, по данным СМИ, воспользовался фальшивыми документами для выезда за границу и с тех пор так и не вернулся в Украину.

Более того, Иванова и Макаренко продолжали дистанционно сотрудничать. Их деятельность включала информационные манипуляции и попытки рейдерских атак на строительные объекты в Ирпене, в частности те, которые информационно связывают с предпринимателем Александром Пикуликом. Методы были классическими для рейдерства – подделка документов, ложь и заказные медийные компании.

Репутация и последствия

Наталья Иванова уже давно имела репутацию юриста со скандальными методами работы. Ее неоднократно обвиняли в создании сомнительных схем и рейдерских сделках. Несмотря на попытки закрепиться в Ирпене, ей не удалось – против нее выступила местная община и предприниматели.

Сегодня Иванова официально подозревается в тяжком преступлении, за которое ей грозит до 9 лет лишения свободы. А ее многолетний "клиент" Максим Макаренко остается за границей, избегая ответственности.

Это дело в очередной раз показывает, что незаконные схемы выезда и "прикрытия" политиков и чиновников напрямую влияют не только на национальную безопасность, но и на судьбу местных общин, которые в критический момент остаются без своих избранников и лидеров.

13 августа правоохранители задержали Иванову во время получения очередной взятки в размере 6 тысяч долларов. Ей объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины ("Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины"). Подозрение также получила ее сообщница – член врачебной консультативной комиссии.

"Ирпенский след"

Дело Ивановой невозможно отделить от Ирпеня. Именно она была адвокатом бывшего депутата горсовета от партии "Батькивщина" Максима Макаренко. В 2022 году он, по данным СМИ, воспользовался фальшивыми документами для выезда за границу и с тех пор так и не вернулся в Украину.

Более того, Иванова и Макаренко продолжали дистанционно сотрудничать. Их деятельность включала информационные манипуляции и попытки рейдерских атак на строительные объекты в Ирпене, в частности те, которые информационно связывают с предпринимателем Александром Пикуликом. Методы были классическими для рейдерства – подделка документов, ложь и заказные медийные компании.

Репутация и последствия

Наталья Иванова уже давно имела репутацию юриста со скандальными методами работы. Ее неоднократно обвиняли в создании сомнительных схем и рейдерских сделках. Несмотря на попытки закрепиться в Ирпене, ей не удалось – против нее выступила местная община и предприниматели.

Сегодня Иванова официально подозревается в тяжком преступлении, за которое ей грозит до 9 лет лишения свободы. А ее многолетний "клиент" Максим Макаренко остается за границей, избегая ответственности.

Это дело в очередной раз показывает, что незаконные схемы выезда и "прикрытия" политиков и чиновников напрямую влияют не только на национальную безопасность, но и на судьбу местных общин, которые в критический момент остаются без своих избранников и лидеров.