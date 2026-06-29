Небольшая облачность и жара: какая погода ожидается в Украине 29 июня. Карта

В последний понедельник июня в Украине будет жаркая погода. Впрочем, местами ожидается небольшая облачность.

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Такой прогноз дали специалисты Укргидрометцентра. На понедельник, 29 июня, синоптики не прогнозируют осадков.

"Небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменного направления, 3–8 м/с. Температура ночью 18–23°С, днем 29–34°С, в большинстве районов Правобережья сильная жара 35–38°С. На востоке страны ночью 14–19°С, днём 25–30°С", – сообщили синоптики.

В Киеве и области также ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 18-23°С, днем 30-34°С. В Киеве ночью 21-23°С, днем 32-34°С.

Ранее сообщалось, что с 29 июня в Украине прогнозируется волна сильной жары, поэтому поездки в поездах станут менее комфортными. Пассажиры "Укрзализныци" (УЗ) могут заранее узнать, доступны ли для их поездки билеты в вагон с кондиционером – при бронировании они будут отмечены синей "снежинкой". Впрочем, даже кондиционер в вагоне не гарантирует комфортной температуры в пути, особенно на участках с медленным движением поезда.

Как писал OBOZ.UA, первые дни лета всегда радуют теплом, но когда за окном температура воздуха достигает 30 градусов и выше, квартиры превращаются в раскаленную печь, что ухудшает самочувствие и мешает спать. К счастью, существуют простые, но проверенные методы, которые помогут снизить температуру в доме, а также быстро облегчить общее самочувствие.

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