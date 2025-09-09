Не жирные жареные пирожки для перекуса: делимся простым рецептом удачного теста
Жареные пирожки – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень вкусно будет с картофелем и луком. А тесто самое удачное будет именно дрожжевое.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков на дрожжевом тесте.
Ингредиенты:
- 350 г теплой воды из-под вареного картофеля
- 35-40 г сахара
- 25 г свежих дрожжей
- 520-540 г муки
- 8 г соли
- масло для жарки
Способ приготовления:
1. В теплом отваре (до 38C) растворите сахар и дрожжи. Дайте 10 минут, чтобы активировались. Добавьте просеянную муку, соль и замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. У вас может уйти больше муки, зависит от ее качества.
2. Поставьте тесто в теплое место на 45 минут. Затем обомните, дайте еще немного подойти, сформируйте 12 шариков.
3. Сформированные шарики прижмите несколько раз делая плоскими. Добавьте 50 г начинки (картофель с луком), защипывая края, опять немного прижмите. Оставьте еще 10 минут.
4. Разогрейте растительное масло до 180C. Если нет термометра, то бросьте кусочек теста и проверьте, как он будет жариться. Жарьте пирожки по 1,5 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Выложите их на бумажное полотенце!
