Не жирные жареные пирожки для перекуса: делимся простым рецептом удачного теста

Жареные пирожки – очень сытное и вкусное блюдо, которое можно готовить из разного теста, а также с разными начинками. Очень вкусно будет с картофелем и луком. А тесто самое удачное будет именно дрожжевое.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных жареных пирожков на дрожжевом тесте.

Ингредиенты:

350 г теплой воды из-под вареного картофеля

35-40 г сахара

25 г свежих дрожжей

520-540 г муки

8 г соли

масло для жарки

Способ приготовления:

1. В теплом отваре (до 38C) растворите сахар и дрожжи. Дайте 10 минут, чтобы активировались. Добавьте просеянную муку, соль и замесите тесто. Оно должно быть мягким и слегка липнуть к рукам. У вас может уйти больше муки, зависит от ее качества.

2. Поставьте тесто в теплое место на 45 минут. Затем обомните, дайте еще немного подойти, сформируйте 12 шариков.

3. Сформированные шарики прижмите несколько раз делая плоскими. Добавьте 50 г начинки (картофель с луком), защипывая края, опять немного прижмите. Оставьте еще 10 минут.

4. Разогрейте растительное масло до 180C. Если нет термометра, то бросьте кусочек теста и проверьте, как он будет жариться. Жарьте пирожки по 1,5 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Выложите их на бумажное полотенце!

