Не только заморозки: синоптики предупредили об опасных явлениях во вторник, 29 апреля

Погода в Украине во вторник, 29 апреля, будет прохладной в большинстве регионов – температура воздуха днем поднимется не выше +20 градусов, а на востоке до +17. Кроме того, ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы до -5 градусов (І уровень опасности, желтый).

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В то же время в восточных областях заморозки в воздухе от 0 до -3 градусов (объявлен ІІ уровень опасности, оранжевый). Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра.

Кроме того, синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине – кроме Крыма, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В течение вторника по Украине ожидается переменная облачность, без осадков. Лишь в Черниговской и Сумской областях днем местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в Украине ожидается от 0 до +6 градусов; заморозки на поверхности почвы от 0 до -5, в восточных областях заморозки в воздухе до -3. Днем столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса; на востоке и юго-востоке страны от +12 до +17 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Наталья Диденко отметила, что со вторника, 29 апреля, в Украине потеплеет – днем будет преобладать сухая и солнечная погода. Однако в отдельных областях в ближайшую ночь снова вероятны заморозки.

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