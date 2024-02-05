Не сурдопереводчица: как правильно назвать профессию звезды Нацотбора на Евровидение

Наверное, если бы кто-то проводил исследования на тему: "какое слово стало самым популярным после Нацотбора на Евровидение" первенство имел бы феминитив "сурдопереводчица". Действительно, Екатерина Заботкина стала настоящей звездой эфира, покорив зрителей своей энергетикой и драйвом.

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Однако языковеды подчеркивают: это не совсем правильное название профессии. Лучше употреблять более корректный ответчик.

"Сурдо-"– составная часть слов латинского языка, что означает принадлежность к глухоте. При дословном переводе "сурдопереводчик" звучал бы как "глухоперевод".

Однако жестовая речь – это специальный вид языка, позволяющий обозначать целые слова или отдельные буквы определенными жестами. Ее используют люди с недостатками голоса и слуха для передачи информации. В последнее время для улучшения восприятия новостей наряду с ведущим работает человек, переводящий весь звуковой ряд на язык жестов.

Язык жестов – совершенно полноценный способ коммуникации. Так что правильно говорить перевод на жестовой язык. Екатерина Заботкина – не "сурдопереводчица", а переводчица жестового языка.

Напомним, финал Национального отбора на Евровидение-2024 впервые сопровождался переводом на жестовой язык. Перевод был настолько эмоционален, что фаны в шутку предлагали отправить на Евровидение и Екатерину Заботкину. Специалист передала не только слова песен, но и ритм и звуки инструментов, и – что самое главное – зажигательное настроение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что на конкурсе Евровидения, что состоится в шведском городе Мальме, Украину будут представлять Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria. Украина выступит в первом полуфинале 7 мая. Второй полуфинал и гранд-финал конкурса запланирован на 9 и 11 мая соответственно.

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