'Не сразу поверили глазам': сеть тронули кадры встречи защитника с детьми после возвращения с фронта. Видео

Украинский защитник неожиданно вернулся домой с фронта, что стало настоящей неожиданностью для его детей. Сеть тронуло видео, где дети встречают своего папу после 6 месяцев разлуки.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины (МВД). Трогательные кадры обнародовала Национальная полиция.

"Долгожданный момент: ривненский боец стрелкового батальона полиции вернулся с передовой домой. Полгода разлуки – и наконец папа дома", – говорится в сообщении.

Встреча после разлуки

Дети сначала не могли поверить в увиденное, когда защитник появился на пороге дома, и долго держали папу в объятиях.

Медик с позывным "Эксперт" вернулся из одного из самых горячих направлений Донецкой области и решил неожиданно навестить семью. Без всякого предупреждения он приехал с цветами и подарками, но самым ценным для всех стали теплые объятия.

"Сейчас семья уже вместе. Впереди у них заслуженный отдых и время в кругу близких", – указано в сообщении.

