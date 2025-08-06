Не говорите 'будьте любезны': есть лучшие украинские варианты

В ежедневной речи мы часто употребляем привычные словосочетания, не задумываясь, откуда они взялись и действительно ли они принадлежат к украинской традиции. Одно из таких – "будьте любезны. На первый взгляд – вежливая, нейтральная фраза, которая не режет ухо.

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Но корни ее – определенно русские: "будьте любезны". В советской речевой практике она закрепилась как образец "этикета для всех случаев жизни". Языковеды объяснили, какие есть украинские соответствия.

Будь ласка

Самый распространенный и самый универсальный вариант. Может употребляться в любом контексте – от бытового до официального. Передает просьбу, вежливость, иногда легкую настойчивость.

Например:

Будь ласка, зачиніть двері, мені холодно.

Прошу

Этот вариант имеет немного более формальный или даже немного более эмоциональный оттенок. Хорошо звучит в вежливом обращении к незнакомцам или в письменной речи.

Прошу, допоможіть мені з цим важким вантажем.

Будьте ласкаві/Будьте такі ласкаві

Фраза, близкая по структуре к "будьте любезны", но укоренившаяся в украинской языковой традиции. Ее часто можно услышать в классической украинской литературе, официальной или подчеркнуто вежливой беседе.

Будьте ласкаві, зачекайте хвилинку.

Коли ваша ласка/Якщо ваша ласка

Эти варианты добавляют мягкости и гибкости. Они скорее не о требовании, а о вежливой просьбе или предположении. Хорошо звучат в публичной речи, на официальных мероприятиях, в дипломатических обращениях.

Коли ваша ласка, покажіть мені дорогу до центру.

Зробіть таку ласку

Фраза имеет слегка архаичный или торжественный оттенок. Она часто употреблялась в речи конца XIX – начала ХХ века, а сейчас возвращается в вежливой, эмоциональной коммуникации. Передает просьбу как жест уважения к собеседнику.

Зробіть таку ласку, передайте йому мої найкращі побажання.

Чи не могли б ви…

Самый деликатный, наиболее нейтральный способ выразить просьбу. Употребляется, когда есть необходимость быть особенно корректным или формальным – в переписке, обращениях к должностным лицам, в работе с клиентами.

Чи не могли б ви надіслати мені ці документи електронною поштою?

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