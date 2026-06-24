Не будет обеспеченного воина – не будет страны: Порошенко передал на фронт очередную помощь и в очередной раз призвал повысить выплаты военным

Петр Порошенко передал бригадам Сил обороны 9 комплексов для шиномонтажа, ремонта и резервного питания военной техники. Пятый президент также призвал власти повысить базовую ставку военного обеспечения, а не экспериментировать с доплатами, которые не гарантированы законом.

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Об этом Порошенко заявил в своем видеообращении.

"Несправедливо, когда из бюджета Министерства обороны забирают 40 миллиардов при том, что армии средств не хватает. И поэтому мы боремся за то, чтобы вернуть средства Минобороны Вооруженным Силам Украины. Несправедливо, когда налоги, которые платят военнослужащие в местные бюджеты, забираются и разворовываются. И несправедливо, когда военные — единственные, кому, несмотря на рост цен, тарифов, стоимости жилья, инфляции, не повышается денежное обеспечение с 2022 года", — констатировал Порошенко.

Он отметил, что уже в июне денежное обеспечение должно быть повышено: "не настолько, насколько нужно, и не так, как мы требовали. До 30 тысяч с 20 тысяч тем, у кого минимальный уровень, и далее соответственно по сетке. Но я не понимаю, почему мы не можем повысить воину базовую ставку денежного обеспечения? Почему мы даем им экспериментальные доплаты, подачки? Они заслужили от народа Украины справедливую оплату своего тяжелого военного труда. И когда нам говорят, что на это нет денег, – перестаньте дерибанить деньги на всякие е-баки, кэшбэки и прочие взятки, которыми пытаются купить украинское общество", – отметил Порошенко.

"Не будет обеспечен воин — не будет страны. Не будет у воина за что покупать средства РЭБ, дроны, технику, бронеавтомобили, беспилотники, НРК, квадроциклы — то, чем мы, несмотря на санкции, обеспечиваем Вооруженные Силы", — сказал Порошенко.

Сегодня представители артиллерийских и механизированных бригад, ССО и логистики получили 2 контейнерные ремонтные мастерские, 5 контейнерных шиномонтажных комплексов, в том числе с Runflat, контейнерный аккумуляторный комплекс для техники – в общей сложности на сумму около 20 млн грн. Военные отмечают: такие ремонтные комплексы позволяют ремонтировать боевую технику вблизи линии фронта за считанные часы, возвращая её в строй.

Всего с начала полномасштабного вторжения Петр Порошенко передал помощь Силам обороны на сумму 8 млрд 100 млн грн. В частности, войска получили 10 контейнерных аккумуляторных комплексов, 45 контейнерных ремонтных мастерских, более 100 автомастерских, 36 шиномонтажных комплексов, а также более трёх сотен прачечно-душевых комплексов.