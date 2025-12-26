Названы четыре самых счастливых знака зодиака в 2026 году

2026 год принесет всплеск оптимизма, амбиций, романтики, самовыражения и радости, поскольку Юпитер, планета достатка, удачи и расширения, переходит во Льва, фиксированный огненный знак.

Видео дня

Хотя для всех 12 знаков зодиака в новом году будут яркие моменты и возможности, четыре из них, в частности, переживут планетарные изменения, которые будут способствовать воплощению их самых заветных желаний, пишет OBOZ.UA.

Овен: всплеск самовыражения и романтики

Учитывая, что в течение 2025 года две главные планеты – Сатурн и Нептун – то входили, то выходили из вашего знака, вам пришлось освободить место для большего самоанализа, осознанности и заботы о своем физическом благополучии. К счастью, вы можете подготовиться к всплеску веселой, игривой, спонтанной энергии в результате того, что Юпитер будет двигаться через ваш пятый дом творчества с 30 июня до конца 2026 года. У вас есть редкая возможность подвести итоги и осуществить свои самые искренние желания.

Если вы одиноки, ваша романтическая жизнь вот-вот станет захватывающей, а если вы уже имеете отношения, ожидайте, что химия с вашим партнером начнет быть еще сильнее.

Рак: больший оптимизм и вера

Поскольку Юпитер проходил через ваш первый дом идентичности, самовосприятия и уверенности в течение второй половины 2025 года, вы наслаждались возможностью наполнить свою жизнь большей позитивностью и личностным ростом. Поскольку Большой Благотворительный Зодиак будет ретроградным до 10 марта, первые несколько месяцев 2026 года могут быть посвящены приоритетности внутренней работы для прояснения ваших страстей, желаний и самых смелых стремлений. Но когда он снова будет двигаться вперед, с 10 марта по 30 июня, у вас будут все возможности, чтобы выйти в центр внимания и претендовать на все, чего вы хотите: будь то безопасность, личная свобода, признание или достаток. Вы верите в себя и чувствуете себя комфортнее в своей шкуре, что не может не привлекать благословения. Весной Юпитер будет формировать положительные связи с планетами в вашем доме приключений и доме дружбы, поэтому выход за пределы зоны комфорта, особенно вместе с друзьями, может быть особенно продуктивным и приятным.

Лев: улучшенная способность жить полноценной жизнью

Впервые с 2014-2015 годов Юпитер, планета удачи и изобилия, будет в вашем доме самооценки и уверенности с 30 июня по 26 июля 2026 года, предлагая взрыв положительной энергии. Вы от природы уверены в своей способности реализовать свои самые амбициозные цели, но с Юпитером во Льве в 2026 году вы почувствуете еще большую уверенность в том, что можете превратить любые размышления, предложение или мечту в свою повседневную реальность. Если вы сталкивались с трудностями в отношениях, включая те, что у вас есть с самим собой, вы найдете большую гармонию, а поскольку Юпитер – это планета знаний и высшего образования, вы также можете обнаружить, что можете расширить свой кругозор и получить новые навыки.

Стрелец: личностный и духовный рост

Как человек, чья жажда путешествий является вездесущей и чрезмерной, вы будете рады узнать, что 2026 год полон возможностей исследовать неизведанные территории и расширять свою жизнь так, как вы, возможно, никогда раньше даже не мечтали. Это потому, что впервые с 2014-2015 годов Юпитер, ваша планета-управитель, будет проходить через дом приключений и высшего образования, приглашая вас по-настоящему реализоваться – эмоционально, духовно и интеллектуально. Приготовьтесь к множеству возможностей получить новые навыки, путешествовать (это, несомненно, музыка для ваших ушей!) и расширить свой круг общения. Вы также будете более беззаботными и сможете отпустить стрессовые мелочи, возможно, относительно баланса между работой и личной жизнью (учитывая, что недавняя серия затмений влияла на эту ось). И вы можете особенно ожидать всплеска романтики, творчества и удачи в отношениях примерно 20 июля, 21 июля и 31 августа, когда Юпитер образует положительные углы к Нептуну, Урану и Сатурну соответственно в вашем доме самовыражения и доме партнерства.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.