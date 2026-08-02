Названо лучшее время для полива помидоров: жара им не повредит

Полив помидоров в жаркую погоду требует соблюдения нескольких простых правил. Важно не только количество воды, но и время, когда она попадает в почву.

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Когда лучше всего поливать и как увлажнять растения, чтобы обеспечить обильное плодоношение, рассказывает OBOZ.UA.

В жаркую погоду наши растения нуждаются в особом уходе. Однако стоит знать, когда поливать помидоры, чтобы не навредить им. Опытные садоводы советуют, что лучшее время для полива растений — между 5 и 9 утра.

Это идеальное время, поскольку почва ещё прохладная, и вода испаряется не так быстро. Это позволяет ей эффективно проникнуть в корневую зону до того, как температура значительно повысится. Кроме того, если вы сделаете это в это время, даже если листья растения намокнут, утреннее солнце успеет высушить их до наступления самых жарких часов.

Еще одним хорошим решением является мульчирование почвы соломой, корой или скошенной травой. Этот слой снижает нагрев почвы, уменьшает испарение и помогает поддерживать более стабильные условия вокруг корневой системы. Кроме того, мульча подавляет рост сорняков, которые конкурируют с помидорами за воду и питательные вещества.

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