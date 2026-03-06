Названа самая оптимальная температура для стирки постельного белья

Многие из нас стирают большую часть одежды при 40 градусах. Но для некоторых вещей лучше всего подойдет более прохладная или горячая температура.

Видео дня

По словам экспертов, 60 градусов идеально подходят именно для постельного белья и светлых полотенец. Эти вещи часто используются, поэтому горячая стирка помогает сохранить их в лучшем состоянии как можно дольше, пишет OBOZ.UA.

Что касается микробов, то эксперты отмечают, что некоторые бактериальные споры и вирусы устойчивы даже к стирке при температуре 60 градусов, поэтому без эффективного моющего средства они не будут удалены из ваших тканей.

Оптимальная температура для стирки постельного белья – 40°C. Это наиболее универсальный режим, который хорошо удаляет загрязнения, не повреждает структуру ткани, сохраняет цвет и является энергоэффективным. Белую хлопковую постель можно применять при 60–90°C для дезинфекции, а цвет и нижние ткани – только при 30–40°C.

И хотя стирка при такой высокой температуре, безусловно, должна помочь избавиться от пятен, используйте его только тогда, когда ткань достаточно прочная, чтобы выдерживать нагрев. Всегда проверяйте этикетку.

Новую постель лучше стирать при 30-40°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, надо ли оставлять дверцу стиральной машины открытой после стирки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.