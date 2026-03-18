Назван безобидный симптом у домашних животных, который может быть признаком их близкого конца

Домашние животные являются огромным источником радости в жизни многих из нас, и они, как правило, ценные, любимые члены семьи. Крайне важно, чтобы владельцы регулярно проходили медицинские осмотры для оптимизации благополучия и продолжительности жизни питомца, поэтому любые изменения, обнаруженные в его обычном поведении или внешнем виде, следует серьезно изучить.

Доктор Фейт Бэнкс, ветеринар-гериатриня и паллиативный ветеринар, регулярно делится своими знаниями и профессиональным опытом ухода за пожилыми животными в TikTok, собирая тысячи просмотров. На этот раз она рассказала о неожиданном симптоме, который может свидетельствовать о том, что вашему любимцу нужна немедленная медицинская помощь, или же он даже может приближаться к концу своей жизни.

Фейт рассказала о, казалось бы, безобидном симптоме, который может сигнализировать о более серьезной проблеме. Это изменение запаха дыхания вашего любимца.

Ветеринарка вспомнила, как она посетила замечательную пару, чтобы провести эвтаназию для их кота дома, и именно тогда один из владельцев отметил, что у их любимца по-другому пахнет дыхание.

Он заметил, что общий запах его кота в целом изменился, но наиболее заметные изменения наблюдались вокруг его рта и дыхания.

"У этого кота было заболевание почек. Причиной этого запаха является накопление токсинов в системе, поскольку кровь, которая проходит через почки, не способна должным образом фильтроваться, поэтому эти вещества накапливаются", – пояснила специалист.

Доктор Бэнкс описала этот особый запах как "своеобразный запах аммиака" и сказала, что она и ее коллеги "называют это уремией или уремическим запахом".

"Уремический запах", близкий к запаху аммиака – резкий запах, похожий на мочу или пот – может свидетельствовать о заболевании почек у собак, а также у кошек. Это состояние, известное как уремия, возникает, когда почки не могут эффективно выводить продукты жизнедеятельности из организма.

