Настоящий рассадник бактерий: как правильно чистить постель собаки

Собачьи и кошачьи кровати являются настоящими рассадниками бактерий, грибков, клещей и аллергенов, которые могут угрожать не только вашему любимцу, но и здоровью всех остальных членов семьи.

На первый взгляд, кровать может казаться не грязной, но внешность может быть обманчивой. Домашние животные приносят грязь с прогулок на лапах. Добавьте к этому слюну, шерсть, отмершую кожу и остатки пищи, которые они любят прятать в складках подушек, пишет OBOZ.UA.

Все это создает идеальную среду для роста бактерий, таких как сальмонелла, листерия и кишечная палочка.

Исследования показали, что миски и кровати для собак могут быть даже грязнее, чем обычное сиденье унитаза. Кроме того, влажные и теплые кровати – это рай для блох и их яиц, которые могут выживать там месяцами, прежде чем вылупиться и снова заразить вашего любимца.

Первый и самый важный шаг – тщательная уборка пылесосом. Это удалит большую часть волос, перхоти и крупных частиц грязи, которые в противном случае засорили бы фильтр вашей стиральной машины. Используйте насадку для обивки и обратите внимание на все швы и углы.

Если кровать имеет съемный чехол, снимите его и постирайте отдельно от наполнителя. Ключом к уничтожению бактерий и яиц паразитов является температура. Если материал позволяет, постирайте его при температуре не менее 60 градусов Цельсия.

Будьте осторожны, выбирая моющее средство. Домашние животные имеют гораздо более чувствительное обоняние и кожу, чем люди, поэтому им следует быть очень осторожными. Ароматические порошки и смягчители белья не подходят. Они могут вызвать аллергические реакции, зуд или даже проблемы с дыханием.

Лучше выбирать гипоаллергенные моющие средства без запаха или прибегать к натуральным растворам. Спиртовой уксус прекрасно заменяет кондиционер для белья, поскольку он не только смягчает ткань, но и обладает антибактериальными свойствами и нейтрализует неприятные запахи, не раздражая кожу вашего питомца.

После стирки крайне важно полностью высохнуть, прежде чем снова использовать кровать. Влажные кровати сразу начнут плесневеть. Если возможно, сушите их на солнце, поскольку ультрафиолетовые лучи действуют как естественное дезинфицирующее средство.

