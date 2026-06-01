Настоящий пломбир из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
Домашнее мороженое
Самый лучший, вкусный домашний, летний десерт – мороженое. Готовить его можно из ягодного пюре, а также молока, сливок.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего пломбира из жирных сливок, со сгущенным молоком. 

Ингредиенты: 

  • сливки 33%
  • сгущенное молоко
  • ванильный сахар

Способ приготовления: 

1. Взбейте сливки со сгущенным молоком и ванильным сахаром до пиков.

2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку минимум на 2 часа. Можно сверху полить шоколадом. 

Подавать можно с шоколадом, карамелью.

