Настоящий пломбир из одного ингредиента: делимся самым легким рецептом
Самый лучший, вкусный домашний, летний десерт – мороженое. Готовить его можно из ягодного пюре, а также молока, сливок.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного домашнего пломбира из жирных сливок, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- сливки 33%
- сгущенное молоко
- ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Взбейте сливки со сгущенным молоком и ванильным сахаром до пиков.
2. Переложите в подходящую посуду и отправьте в морозилку минимум на 2 часа. Можно сверху полить шоколадом.
Подавать можно с шоколадом, карамелью.
