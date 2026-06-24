"Наше дело – работать": Ким об индустриализации и стратегии развития Украины

Ключом к будущему развитию страны должна стать масштабная и долгосрочная индустриализация. Такое мнение в интервью "Украинским новостям" высказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким. По его словам, именно промышленность в свое время стала основой экономического скачка для десятков стран мира, в частности азиатских тигров.

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"Я изучал опыт 21 страны, которые в своё время совершили экономический скачок, в частности азиатских тигров и той же Кореи. И у всех есть общая черта — индустриализация. Если мы хотим не просто восстановиться, а реально вырасти как страна, нам нужны производство, технологии, промышленность и системная работа с инвесторами", — подчеркнул Ким.

По мнению главы области, одного лишь агросектора для экономического прорыва Украине недостаточно. Для роста нужны новые заводы, производства и технологии.

"Производство, рабочие места, промышленность. Нам нужно развивать, индустриализировать страну. Потому что ни аграрный сектор, ни какой-либо другой в принципе не вытащит нас. Наш ВВП — это 4%. А вот индустриализация может за несколько лет достичь 30%", — отметил Ким.

Он добавил, что для реализации такого курса Украине нужна стратегия развития как минимум на 15–20 лет, а не решения в рамках одного политического цикла.

"Это должна быть стратегия государства на 15 лет. Но должны быть люди, которые будут этим заниматься. У нас основная проблема в том, что в каждом политическом цикле придумывается какая-то новая история, чтобы остаться у власти еще на один политический цикл. Но нет стратегии на 15–20 лет. Это основная проблема", — резюмировал глава Николаевской ОГА.

Отдельным резервом роста он назвал развитие оборонных технологий, отметив, что украинский частный сектор уже глубоко интегрирован в производство дронов.

"Наше дело — работать. Считаю, что наш частный сектор уже настолько глубоко вовлечен в производство дронов, что в ближайшие годы это будет развиваться в пользу Украины", — подчеркнул Ким.