'Наша Независимость – в нашей крови': Сырский поздравил украинцев с праздником и отметил подвиг воинов, дающих отпор России

Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский поздравил украинцев с Днем Независимости. Он отметил подвиг каждого воина, который ценой сверхусилий останавливает и уничтожает врага.

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В своем Facebook военачальник отметил, что с первых дней войны ВСУ стоят на защите украинской Независимости. Защищали ее, когда сжигали вражеские колонны, обороняли Киев, освобождали Харьковщину, поднимали свой флаг над Херсоном и островом Змеиный.

Сырский подчеркнул, что борьба продолжается – на Покровском, Торецком, Харьковском и других направлениях.

"Наша Независимость — в нашей крови. В крови, текущей в наших жилах, в крови, которую наши герои пролили за родную землю.

Наша Независимость — в нашей ярости к врагу за его зверства в наших городах и селах, за слезы наших детей, за мучения наших пленных в российских пыточных.

Наша Независимость — в мести за каждого павшего с оружием в руках побратима и сестру, до последнего дыхания защищая свою землю и свободу.

Наша Независимость – в словах украинского пророка Тараса Шевченко: "І на оновленій землі врага не буде, супостата…"", – написал главнокомандующий.

Напомним, командующий ПС ВСУ Николай Олещук обратился к украинцам в День Независимости, напомнив, что настоящая независимость дается нелегко.

По его словам, украинский народ сотни лет с оружием в руках всегда дает бой империям, посягающим на нашу святую землю. Также он отметил, что сейчас только от украинцев зависит, какая страна достанется детям и внукам.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем Независимости. Американский лидер заверил, что наша страна останется свободной.

– В ночь на 24 августа здание Еврокомиссии подсветили сине-желтыми цветами. Президент Урсула фон дер Ляен поздравила украинцев с Днем Независимости и заверила, что наше государство обязательно победит в войне, и станет членом Евросоюза.