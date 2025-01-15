Наощупь вынес на руках: в Николаевской области 16-летний парень спас младшего брата на пожаре. Видео

В селе Ивановка в Николаевской области произошел пожар, который мог обернуться трагедией, если бы не отвага 16-летнего Дмитрия. Подросток, рискуя собственной жизнью, вынес из горящего дома своего младшего брата Владислава, которому всего восемь лет.

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Мать шести детей, Людмила Амальская, была во дворе, когда почувствовала запах дыма.

Ее дети еще спали. Самый младший сын Владик оказался в самой большой опасности - густой дым быстро заполнил дом, и найти его было почти невозможно. Людмила пыталась спасти сына, но не смогла из-за задымления.

Услышав крик матери, 16-летний Дмитрий без колебаний бросился в горящий дом. Вслепую он отыскал брата и вынес его на руках. Несмотря на густой дым и опасность, он передал Владыку матери, которая сразу оказала ему первую помощь.

Но на этом отважный парень не остановился. Вместе с другим братом Кириллом он пытался потушить пожар до приезда спасателей, чтобы спасти дом для большой семьи.

Владислав получил ожоги и сейчас находится на лечении в Николаеве. Он перенес операцию, но врачи надеются на его скорейшее выздоровление. Дмитрий с теплотой говорит о брате.

"Владыка очень добрый и послушный. Мне его очень жаль, но я верю, что он быстро поправится, и мы снова будем вместе", – рассказал подросток.

Спасатели отметили смелость Дмитрия, подарив семье ценные вещи и передав детям вкусности. Семья временно находится у родственников, а соседи вместе с ними помогают восстановить дом после пожара.

Напомним, в Ужгороде чуть не произошла трагедия из-за опрометчивого решения жильца одной из квартир. Мужчина решил высушить свои штаны в газовой духовке.

В Деснянском районе Киева вечером 5 января загорелась квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.

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