Соседи почувствовали запах дыма: в Ужгороде мужчина чуть не сгорел из-за сушки штанов в духовке

В Ужгороде чуть не произошла трагедия из-за опрометчивого решения жильца одной из квартир. Мужчина решил высушить свои штаны в газовой духовке.

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После этого он спокойно улегся отдыхать, не подозревая, что его "находчивость" приведет к пожару. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Курьезный случай произошел этой ночью. Хозяин одной из квартир решил высушить свои штаны... в газовой духовке и спокойно отправился отдыхать. Результат такого "ноу-хау" не заставил себя ждать: произошло возгорание и сильное задымление", - говорится в сообщении.

Сильное задымление быстро распространилось помещением, а запах дыма услышали соседи. Они немедленно отреагировали и помогли погасить пламя.

К счастью, пожар удалось обуздать, и сам хозяин остался невредимым. По словам спасателей, мужчина, вероятно, даже не осознал, насколько опасно было его действие — его выражение лица свидетельствовало о полном недоумении.

Спасатели призвали граждан не экспериментировать с сушкой одежды в духовках или на других не предназначенных для этого приборах. Для безопасного высушивания одежды есть батареи, электрические сушилки и другие бытовые устройства. Газовые духовки следует использовать исключительно по их прямому назначению – для приготовления пищи.

"Не повторяйте ошибки ужгородца. Сушите одежду на батареях или сушилках, а газовую духовку используйте исключительно по назначению – для приготовления пищи", - отметили в ГСЧС.

Напомним, в Деснянском районе Киева вечером 5 января загорелась квартира в многоэтажном доме. Два человека погибли, еще один пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева на территории АЗС загорелся автомобиль. Огонь появился в моторном отсеке машины.

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