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Лучший маринад для шашлыка из томатного сока: мясо будет очень сочным
Маринад для шашлыка – один из главных элементов приготовления блюда. Кулинары советуют делать маринад из томатного сока, а также лука, специй, минеральной воды.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, который готовится в томатном маринаде.
Ингредиенты:
- Свинина, задняя часть или ошеек, – 1,5 кг
- Лук – 2 шт.
- Перец душистый молотый – 2 ч. л.
- Паприка – 1 ст. л.
- Базилик – 2 ч. л.
- Соль – 2 ст. л.
- Орегано – 2 ч. л.
- Масло подсолнечное – 2 ст. л.
- Сок томатный – 300 мл
Способ приготовления:
1. Мясо порежьте большими кусками.
2. Добавьте специи, лук полукольцами, масло, перемешайте и залейте томатным соком.
3. Накройте пищевой пленкой и маринуйте мясо 3-24 часа.
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