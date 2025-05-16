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Лучший маринад для шашлыка из томатного сока: мясо будет очень сочным

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,2 т.
Лучший маринад для шашлыка из томатного сока: мясо будет очень сочным

Маринад для шашлыка – один из главных элементов приготовления блюда. Кулинары советуют делать маринад из томатного сока, а также лука, специй, минеральной воды.

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В чем мариновать шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного шашлыка из свинины, который готовится в томатном маринаде.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Свинина, задняя часть или ошеек, – 1,5 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Перец душистый молотый – 2 ч. л.
  • Паприка – 1 ст. л.
  • Базилик – 2 ч. л.
  • Соль – 2 ст. л.
  • Орегано – 2 ч. л.
  • Масло подсолнечное – 2 ст. л.
  • Сок томатный – 300 мл

Способ приготовления:

1. Мясо порежьте большими кусками.

Мясо для шашлыка

2. Добавьте специи, лук полукольцами, масло, перемешайте и залейте томатным соком.

Специи и лук для маринада

3. Накройте пищевой пленкой и маринуйте мясо 3-24 часа.

Готовый маринад

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