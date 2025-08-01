Наев передал помощь подразделениям, выполняющим боевые задачи на Покровском направлении. Фото

Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о новой помощи подразделениям, выполняющим сложные задачи на горячих направлениях. В частности, он передал генераторы, РЭБ и дроны.

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Помощь получили защитники, в частности с Покровского направления. Об этом сам Наев рассказал в своем Telegram-канале.

Что известно

До недавнего времени Наев занимал должность командира тактической группы "Угледар", которая выполняла задачи в Донецкой области. Каденцию он завершил 21 июня этого года в связи с тем, что выполнение задач на этом участке фронта передается одному из вновь созданных корпусов.

Впрочем, подчеркнул Наев, сейчас он продолжает поддерживать защитников, которые остаются на передовой.

Так, защитникам, которые держат оборону на Покровском направлении, он передал десять дизельных генераторов, 6 комплексов радиоэлектронных помех "Т-7", почти две тысячи дронов-камикадзе и FPV из серии Vyriy pro.

"Переданные средства способствуют повышению боевых возможностей подразделений, снижению уязвимости к вражеским технологиям, а также усилению эффективности действий в зоне активных боевых столкновений. Всесторонняя поддержка украинских военных остается постоянным преимуществом, независимым от места моего пребывания. Вместе победим!" – написал Наев.

Что предшествовало

Накануне, 31 июля, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что происходит в Покровске и Часовом Яру. По словам главы государства, несмотря на огромное давление врага, украинские воины держат позиции и активно минусуют врага.

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