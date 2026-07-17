НАДПУ призвала НКРЭКП не пересматривать тариф на передачу электроэнергии

Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины (НАДПУ) призвала Национальную комиссию по регулированию энергетики сохранить тариф на передачу электроэнергии на текущем уровне и обратить внимание на расчеты, поскольку затратная часть тарифа значительно завышена.

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В НАДПУ подчеркнули, что наибольшую обеспокоенность вызывает резкое увеличение отдельных составляющих тарифа. В частности, расходы на покрытие технологических потерь предлагается увеличить почти на 88%, то есть на 9,65 млрд грн. При этом в расчетах использована прогнозная цена на электроэнергию, которая, по оценке ассоциации, существенно превышает актуальные европейские ориентиры.

В ассоциации также обратили внимание на то, что НКРЭКП уже подтвердила наличие 3,49 млрд грн избыточного дохода от передачи электроэнергии по итогам 2025 года. По мнению представителей отрасли, эти средства должны быть использованы для покрытия дефицита тарифа, а не компенсироваться за счет дополнительной нагрузки на потребителей.

В НАДПУ подчеркивают: изменение тарифа на передачу станет дополнительным ударом по добывающей промышленности, которая уже работает в условиях войны, разрушения инфраструктуры, логистических ограничений и падения мирового спроса. По данным ассоциации, экспорт продукции горно-металлургического комплекса сократился на 70%, производство стали составляет менее 30% от довоенного уровня, а железорудной продукции – менее 50%.

"Поддержка энергосистемы не должна осуществляться за счет ослабления стратегических отраслей украинской экономики", – подчеркнули в НАДПУ.

В связи с этим ассоциация призвала НКРЭКП сохранить тариф на передачу электроэнергии на действующем уровне и более внимательно пересмотреть расходную часть предложенного тарифа с учетом фактических экономических показателей.

Как известно, НКРЭКП предлагает изменить тариф на передачу электроэнергии: он должен составить 928,45 грн/МВт·ч вместо 742,91 грн/МВт·ч. Внести эти изменения предлагается уже с 1 августа 2026 года.