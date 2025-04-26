'Надо сделать выводы': в МИД обратились к миру в годовщину Чернобыльской катастрофы

39 лет назад, а именно 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших техногенных катастроф – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Трагедия является следствием опасного эксперимента, проведение которого требовала РФ для подтверждения собственных амбиций, несмотря на явные нарушения основных правил безопасности.

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Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины. В результате недопустимых действий с реактором произошла неконтролируемая реакция, приведшая к взрыву и разрушению активной зоны реактора.

"Советский режим совершил преступление не только повлекши катастрофу как таковую, но и умалчивая правду о ней. Проведение первомайских демонстраций в Киеве и избегание должной эвакуации людей продемонстрировали полное пренебрежение Москвы к человеческим жизням, неспособность гарантировать базовую безопасность, и в конечном итоге стали одним из факторов коллапса СССР", – отмечается в сообщении.

Катастрофа привела к массовому радиационному облучению миллионов людей, а также загрязнению более 145 000 км территорий радионуклидами, в том числе 2 218 населенных пунктов в Украине. Всего последствия катастрофы затронули около 5 миллионов человек. Суммарные экономические потери Украины оцениваются в десятки миллиардов долларов.

"Сегодня мы чтим память героев-ликвидаторов, которые ценой собственного здоровья и жизни сдержали распространение радиации и предотвратили еще более масштабное бедствие. Выражаем глубокое уважение работникам Чернобыльской АЭС и Зоны отчуждения, которые в 2022 году мужественно обеспечивали непрерывное функционирование критической инфраструктуры в условиях российской оккупации", – отметили в МИД Украины.

В ведомстве напомнили, что 24 февраля 2022 года Чернобыльская зона отчуждения стала одним из первых объектов вторжения РФ. В течение 36 дней оккупанты игнорировали требования радиационной безопасности, использовали территорию как военную базу и нанесли ущерб на сумму более 3 миллиардов гривен.

В феврале 2025 года Россия вновь поставила мир на грань новой катастрофы, нанеся удар беспилотником по защитным конструкциям над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. В результате этой атаки были повреждены элементы внешней и внутренней оболочек нового безопасного конфайнмента (НБК), что создало непосредственные угрозы устойчивости объекта "Укрытие".

"Мир должен помнить, что преступление и трагедия Чернобыля стали прямым следствием безответственной политики Кремля, который пренебрегал человеческой жизнью во имя идеологии. Сегодняшняя Россия продолжает ту же политику и применяет те же методы – пропаганду, дезинформацию, пренебрежение к человеческой жизни, международному праву и безопасности", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что важным условием для обеспечения глобальной ядерной безопасности является возвращение Украине полного контроля над всеми ее ядерными объектами.

"Мы призываем международное сообщество усилить усилия по предотвращению подобных угроз в будущем, обеспечивая принципы прозрачности, ответственности и верховенства международного права", – говорится в сообщении.

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