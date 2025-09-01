Почему на самом деле собаки чешут уши: это может быть предупреждающим знаком

Ветеринар предупредил владельцев собак обращать внимание на незначительные изменения в поведении, которые могут свидетельствовать о дискомфорте, связанном с клещами.

Хотя эти членистоногие живут во многих открытых средах, они распространены в травянистых и лесистых местностях, поэтому важно осматривать себя и своих домашних животных после пребывания на свежем воздухе. Владельцы собак также должны обращать внимание на изменения в поведении своего любимца, пишет Express.

Джимми Бретли, ветеринарный врач Adaptil и Pet Trivocy Month, призвал владельцев домашних животных обращать внимание на едва заметные сигналы. Эксперт объяснил, что многие любители собак могут не осознавать, что изменения в поведении могут быть ранним признаком заражения клещами.

Усиленное царапанье или кусание

"Если вы заметили, что ваша собака постоянно царапает или грызет определенные места, это может быть связано с въевшимся в нее клещом", – говорит Джимми.

Беспокойство или повышенная тревожность

Если ваша собака обычно спокойна и легко успокаивается, это внезапное изменение поведения может быть признаком того, что она становится возбужденной и не может комфортно успокоиться.

Чувствительность к прикосновениям

Если ваша собака негативно реагирует, когда ее гладят, это может свидетельствовать о дискомфорте от клеща, особенно если она обычно любит контакт с человеком.

Тряска головой или почесывание ушей

Поскольку клещи обычно предпочитают теплые темные места, такие как уши, это может привести к чрезмерному трясению или скольжению лапой по голове.

Длительные периоды нытья

Постоянное нытье без очевидной причины может сигнализировать о раздражении от укуса клеща.

Что делать, если вы нашли клеща у своей собаки

Ветеринар сказал владельцам: "Клещей можно найти в течение всего года, но обычно они более активны на открытых (а также в лесах и городах) местностях весной и осенью. Клещи могут быть опасными для собак любого возраста и породы, поэтому старайтесь защитить своего питомца от клещей, используя точечные спреи и ошейники".

Если вы заметили клеща, не спешите его вытаскивать. Этих паукообразных нужно удалять медленно и осторожно. Если у вас есть какие-то сомнения, всегда осматривайте собаку у ветеринара.

